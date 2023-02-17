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Внешняя политика 17.02.2023 13:15

Алиев принимает участие в круглом столе по вопросам энергетической безопасности в рамках МКБ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принимает участие в круглом столе на тему «Трубопроводные мечты: энергетическая безопасность будущего».

Как сообщает сайт главы государства, круглый стол проходит в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ).

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЭНЕРГЕТИКА, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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