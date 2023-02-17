Алиев принимает участие в круглом столе по вопросам энергетической безопасности в рамках МКБ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принимает участие в круглом столе на тему «Трубопроводные мечты: энергетическая безопасность будущего». Как сообщает сайт главы государства, круглый стол проходит в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ). Х.Насирзаде

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