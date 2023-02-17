Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.02 $/bbl +/- WTI 78.49 -0.10 Brent 85.14 -0.24

Внешняя политика 17.02.2023 13:19

Баку и Белград планируют провести заседание МПК весной 2023г

Баку и Белград планируют провести седьмое заседание азербайджано-сербской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству в конце апреля текущего года.

Возможные сроки проведения заседания комиссии обсудили в Белграде сопредседатели МПК, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и министр труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Сербии Никола Селакович.

«Селакович и Бабаев обсудили сроки проведения седьмого заседания МПК, которое планируется в конце апреля», - приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из сообщения сербского ведомства.

Они также обсудили проведение сербско-азербайджанского бизнес-форума.

В последний раз заседание МПК проводилось 27 июля 2021 года в Баку.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СЕРБИЯ, МПК, СРОКИ


Похожие новости


Баку и Белград обсудили перспективы наращивания экономического сотрудничества Бабаев возглавил МПК Азербайджана с Сербией Азербайджан планирует провести МПК с Сербией и Россией Баку и Белград осенью проведут заседание МПК – глава Минэкономики Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az