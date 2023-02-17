Баку и Белград планируют провести заседание МПК весной 2023г

Баку и Белград планируют провести седьмое заседание азербайджано-сербской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству в конце апреля текущего года.

Возможные сроки проведения заседания комиссии обсудили в Белграде сопредседатели МПК, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и министр труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Сербии Никола Селакович.

«Селакович и Бабаев обсудили сроки проведения седьмого заседания МПК, которое планируется в конце апреля», - приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из сообщения сербского ведомства.

Они также обсудили проведение сербско-азербайджанского бизнес-форума.

В последний раз заседание МПК проводилось 27 июля 2021 года в Баку.

Р.Керимов