Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.02 $/bbl +/- WTI 78.49 -0.10 Brent 85.14 -0.24

Финансы 17.02.2023 13:33

Kapital Bank получит почти 16 млн манатов за банковские услуги для ГФСЗ

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Минтруда и соцзащиты населения заключил с ОАО «Kapital Bank» контракт на оказание ряда банковских услуг.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал закупокwww.tender.gov.az, данные услуги включают обслуживание платежных карт по трудовым пенсиям, социальным пособиям, а также пенсиям и компенсациям, назначаемым президентом Азербайджана отдельным категориям лиц, а также оплату банковских услуг по другим инструментам и средствам для осуществления безналичной оплаты.

С Kapital Bank заключен соответствующий контракт на сумму 15 млн 988,475 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГФСЗ, БАНК, ТЕНДЕР


Похожие новости


ГФСЗ привлек ABB к обслуживанию ряда безналичных операций, банк за свои услуги получит 8,2 млн манатов ГФСЗ привлек Kapital Bank к обслуживанию ряда безналичных операций, банк за свои услуги получит порядка 9 млн манатов ГФСЗ и Kapital Bank заключили контракт на 11 млн манатов ГФСЗ продолжит сотрудничать с азербайджанским Kapital Bank по обслуживанию пенсионеров

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az