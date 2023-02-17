Kapital Bank получит почти 16 млн манатов за банковские услуги для ГФСЗ

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Минтруда и соцзащиты населения заключил с ОАО «Kapital Bank» контракт на оказание ряда банковских услуг.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал закупокwww.tender.gov.az, данные услуги включают обслуживание платежных карт по трудовым пенсиям, социальным пособиям, а также пенсиям и компенсациям, назначаемым президентом Азербайджана отдельным категориям лиц, а также оплату банковских услуг по другим инструментам и средствам для осуществления безналичной оплаты.
С Kapital Bank заключен соответствующий контракт на сумму 15 млн 988,475 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
Баку и Белград планируют провести заседание МПК весной 2023г
Алиев принимает участие в круглом столе по вопросам энергетической безопасности в рамках МКБ
Миссия ЕС в Армении может помешать нормализации отношений Баку и Еревана - Гафарова
Три человека погибли и семь пострадали в результате крупного ДТП на северо-востоке Азербайджана
Apple отложила презентацию шлема смешанной реальности до июня
Байден прибыл в медицинский центр для ежегодного обследования
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Вашингтон поддерживает нанесение Украиной ударов по российским объектам в Крыму - Нуланд
КНДР предупредила о беспрецедентном ответе на учения Южной Кореи и США
Новая японская ракета выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Первая кредитная карта для фермеров от Yelo Bank
Победителям были вручены призы
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна