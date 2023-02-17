Kapital Bank получит почти 16 млн манатов за банковские услуги для ГФСЗ

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Минтруда и соцзащиты населения заключил с ОАО «Kapital Bank» контракт на оказание ряда банковских услуг.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал закупокwww.tender.gov.az, данные услуги включают обслуживание платежных карт по трудовым пенсиям, социальным пособиям, а также пенсиям и компенсациям, назначаемым президентом Азербайджана отдельным категориям лиц, а также оплату банковских услуг по другим инструментам и средствам для осуществления безналичной оплаты.

С Kapital Bank заключен соответствующий контракт на сумму 15 млн 988,475 тыс. манатов.

Х.Насирзаде