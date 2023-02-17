Токио хочет упростить правила применения оружия против летающих объектов

Власти Японии намерены сделать менее строгими правила, регулирующие использование оружия против беспилотников и других объектов, которые могут нарушить воздушное пространство страны, заявил глава японского Минобороны Ясукадзу Хамада.
"Для защиты жизни и собственности народа Японии, для охраны его суверенитета мы будем отвечать жестче при появлении неопознанных летающих объектов, будем устранять риски для коммерческих авиарейсов", - приводит его слова "Киодо".
Он добавил, что его ведомство проведет быстрый пересмотр нормативов, регулирующих подобные ситуации.
Агентство напоминает, что сейчас японские военные могут прибегать к оружию в воздухе только для самозащиты или с целью избежать явной и непосредственной угрозы. Однако теперь правительство намеревается расширить полномочия военнослужащих после того, как Минобороны Японии несколько раз замечало над страной неопознанные летающие объекты.
Ранее в феврале в небе над США был обнаружен китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. Этот аэростат сбили, как только он оказался над морем. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических. Его появление в воздушном пространстве США в Пекине объяснили тем, что он сбился с курса.
Затем над территориями США и Канады произошли еще три аналогичных инцидента: два объекта были уничтожены над Аляской и над Юконом, одну воздушную цель сбили над озером Гурон на границе США и Канады. Вашингтон и Оттава расследуют эти инциденты. Именно эти три аэростата, в отличие от первого, по мнению Вашингтона, вряд ли занимались сбором разведданных.
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