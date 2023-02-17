В Великобритании ожидается буря «Отто» с порывами ветра до 120 км/ч

Первая в этом году "именная буря", которую метеорологи назвали "Отто", обрушится в течение пятницы на северо-восток Англии и Шотландию, сообщает Sky News.
Согласно прогнозам, порывы ветра будут достигать 120 км/ч, которые в частности могут сносить крыши домов.
Метеорологи отметили, что буря будет сопровождаться ливневыми дождями.
В связи с ухудшением погодных условий на всей территории Шотландии, а также на севере и северо-востоке Англии объявлен "желтый" уровень погодной опасности, что подразумевает возможность угрозы жизням людей.
Sky News отмечает, что из-за бури возможны нарушения в расписании работы транспорта.
Алиев и Мишель провели встречу в Мюнхене
Азербайджан эвакуировал из Турции 565 сограждан - МИД
Алиев отмечает наличие перспектив для сотрудничества Баку и Берлина в сфере ВИЭ
Shein ставит целью увеличить выручку до $60 млрд в 2025 году
Инфляция во Франции в январе ускорилась до 7%
Регулятор Болгарии наложил на ЛУКОЙЛ штраф в 34,6 млн евро за ценовое давление на топливном рынке
В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19
Три человека погибли и семь пострадали в результате крупного ДТП на северо-востоке Азербайджана
Apple отложила презентацию шлема смешанной реальности до июня
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Первая кредитная карта для фермеров от Yelo Bank
Победителям были вручены призы
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна