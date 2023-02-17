В Великобритании ожидается буря «Отто» с порывами ветра до 120 км/ч

Первая в этом году "именная буря", которую метеорологи назвали "Отто", обрушится в течение пятницы на северо-восток Англии и Шотландию, сообщает Sky News.

Согласно прогнозам, порывы ветра будут достигать 120 км/ч, которые в частности могут сносить крыши домов.

Метеорологи отметили, что буря будет сопровождаться ливневыми дождями.

В связи с ухудшением погодных условий на всей территории Шотландии, а также на севере и северо-востоке Англии объявлен "желтый" уровень погодной опасности, что подразумевает возможность угрозы жизням людей.

Sky News отмечает, что из-за бури возможны нарушения в расписании работы транспорта.