Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.02 $/bbl +/- WTI 78.49 -0.10 Brent 85.14 -0.24

Дальнее зарубежье 17.02.2023 15:43

ЕС заморозил российские активы на 21,5 млрд евро - ЕК

Еврокомиссия заморозила российские активы в Европе на сумму 21,5 млрд евро, работает над блокировкой других, в том числе Центробанка РФ, и ищет легальные пути к возможной конфискации некоторых активов, заявил член ЕК, курирующий вопросы юстиции Дидье Рейндерс.

"Нам удалось заморозить уже 21,5 млрд евро российских олигархов и юридических лиц, внесенных в санкционные списки. Мы продолжим работать по другим активам, таким как резервы Центрального банка России", - сказал он в пятницу после первого очного заседания специальной рабочей группы по замороженным активам, созданной при ЕК.

Рейндерс также сообщил, что Брюссель работает над директивой об усилении мер против тех, кто пытается обойти санкции.

Он отметил, что это работа поэтапная и не исключает перехода к процессу конфискации активов в случаях, когда они связаны с уголовными преступлениями.

"Первый шаг - блокировать или заморозить активы. Второй шаг - начать процесс конфискации в случаях, когда налицо уголовные преступления", - отметил он Рейндерс, подчеркнув, что ЕС работает вместе с G7 и что Швейцария действует в основном в том же порядке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, СРЕДСТВА, ЗАМОРОЗКА


Похожие новости


Еврокомиссия предлагает запретить поставки в РФ компонентов для электроники, деталей реактивных двигателей Глава Еврокомиссии оценила в 11 млрд евро новый пакет санкций ЕС против РФ ЕС включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций ЕС рассчитывает использовать российские активы для восстановления Украины без их конфискации ЕС призывает Грузию отказаться от возобновления авиасообщения с Россией В ЕС напомнили Грузии о последствиях возобновления авиасообщения с Россией ЕС утвердил потолок цен на российский дизель на уровне $100 за баррель ЕС намерен к 24 февраля принять десятый пакет санкций против РФ - фон дер Ляйен ЕС полностью избавился от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов Чиновник ЕС заявил об отсутствии у Брюсселя доказательств поставок Ираном ракет России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az