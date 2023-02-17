ЕС заморозил российские активы на 21,5 млрд евро - ЕК

Еврокомиссия заморозила российские активы в Европе на сумму 21,5 млрд евро, работает над блокировкой других, в том числе Центробанка РФ, и ищет легальные пути к возможной конфискации некоторых активов, заявил член ЕК, курирующий вопросы юстиции Дидье Рейндерс.
"Нам удалось заморозить уже 21,5 млрд евро российских олигархов и юридических лиц, внесенных в санкционные списки. Мы продолжим работать по другим активам, таким как резервы Центрального банка России", - сказал он в пятницу после первого очного заседания специальной рабочей группы по замороженным активам, созданной при ЕК.
Рейндерс также сообщил, что Брюссель работает над директивой об усилении мер против тех, кто пытается обойти санкции.
Он отметил, что это работа поэтапная и не исключает перехода к процессу конфискации активов в случаях, когда они связаны с уголовными преступлениями.
"Первый шаг - блокировать или заморозить активы. Второй шаг - начать процесс конфискации в случаях, когда налицо уголовные преступления", - отметил он Рейндерс, подчеркнув, что ЕС работает вместе с G7 и что Швейцария действует в основном в том же порядке.
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