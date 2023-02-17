В BP считают, что Каспийский регион может стать центром по производству всех видов водорода

Каспийский регион обладает большими возможностями для производства «зеленого» и других видов водорода, считает президент BP по региону Азербайджана, Грузии и Турции Гарри Джонс.

«В целом, если говорить о таком приоритетном направлении энергоперехода, как производство водорода - зеленого и других его разновидностей - то этот (Каспийский – ИФ) регион имеет очень большие возможности для того, чтобы стать центром производства всех видов водорода», - сказал Джонс на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что BP «очень довольна» своим присутствием в Азербайджане и проделанной в стране работой.

«Меня очень радует, что в предстоящие 30 лет, в течение которых, мы уверены, этот регион превратится в центр энергоэффективности, мы тоже будем здесь», - сказал Джонс.

Региональный президент BP добавил, что в настоящее время компания продолжает тесную работу с правительством Азербайджана и с ОАО «Азерэнержи» по вопросу реализации проекта строительства солнечной электростанции в Джабраильском районе (Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана – ИФ).

«В частности, обсуждается вопрос организации виртуальной эксплуатации СЭС, которая будет построена в Джабраильском районе. Речь идет о виртуальном передаче электроэнергии, которая будет производиться на данной станции. То есть мы будем производить электроэнергию на станции в Джабраиле, а получать ее будем на Абшероне вблизи одного из своих объектов - в соответствии с нашими планами это будет Сангачальский терминал – и обеспечим его работу исключительно на электроэнергии. В таком случае высвободившийся газ, который в данный момент мы используем для получения электроэнергии и снабжения (терминала – ИФ), может быть направлен на другие цели», - сообщил Джонс.

«Таким образом, из проводимых работ и усилий видно, что в предстоящие 30 лет начнется реальный энергетический переход», - добавил он.

Ранее вице-президент ВР по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли сообщил, что BP рассчитывает в 2023 году подписать окончательное инвестиционное соглашение с правительством Азербайджана по строительству солнечной электростанции «Шафаг» (СЭС) мощностью 240 МВт в Джабраильском районе. По его словам, основные коммерческие вопросы фактически уже решены, техническое изучение вопроса тоже фактически тоже завершено. Ведутся работы по разминированию потенциальной территории (будущего строительства –ИФ) со стороны ANAMA.

Ранее со ссылкой на министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова сообщалось, что строительство солнечной электростанции «Шафаг» в Джабраильском районе Азербайджана начнется в 2023 году, а ввод ее в эксплуатацию состоится в 2024 году. Ожидается, что СЭС будет ежегодно вырабатывать 500 кВт/час электроэнергии.

Минэнерго Азербайджана и BP 3 июня 2021 года подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джабраильском районе. Инвестиции в проект оцениваются в $200 млн.

Сотрудничество в рамках договора включает техническую и коммерческую оценку проекта солнечной энергетики, проектирование станции, обеспечение финансирования и принятие окончательного инвестиционного решения.

Н.Аббасова