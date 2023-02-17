Великобритания с октября 2021г по сентябрь 2022г купила у Азербайджана нефти на 277,3 млн фунтов

Товарооборот между Азербайджаном и Великобританией за период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года увеличился на 3,9% - до 1,2 млрд фунтов стерлингов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в департаменте международной торговли Великобритании, за отчетный период объем британского экспорта в Азербайджан составил 791 млн фунтов (спад на 9,2% год к году).

В свою очередь, экспорт из Азербайджана в Великобританию составил 418 млн фунтов (рост на 42,7% г/г).

В структуре британского экспорта преобладали автотранспорт (83 млн фунтов или 26,4% всего товарного экспорта, электрогенераторы (63,9 млн фунтов) и ювелирные изделия (22,5 млн фунтов).

В свою очередь, поставки нефти из Азербайджана в Великобританию составили 277,3 млн фунтов или 78.1% всего экспорта, электрогенераторов - 55,6 млн фунтов, приборов - 4,4 млн фунтов.

В целом, доля Азербайджана во внешней торговле Великобритании составила 0,1%.

Р.Керимов