Великобритания с октября 2021г по сентябрь 2022г купила у Азербайджана нефти на 277,3 млн фунтов

Товарооборот между Азербайджаном и Великобританией за период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года увеличился на 3,9% - до 1,2 млрд фунтов стерлингов.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в департаменте международной торговли Великобритании, за отчетный период объем британского экспорта в Азербайджан составил 791 млн фунтов (спад на 9,2% год к году).
В свою очередь, экспорт из Азербайджана в Великобританию составил 418 млн фунтов (рост на 42,7% г/г).
В структуре британского экспорта преобладали автотранспорт (83 млн фунтов или 26,4% всего товарного экспорта, электрогенераторы (63,9 млн фунтов) и ювелирные изделия (22,5 млн фунтов).
В свою очередь, поставки нефти из Азербайджана в Великобританию составили 277,3 млн фунтов или 78.1% всего экспорта, электрогенераторов - 55,6 млн фунтов, приборов - 4,4 млн фунтов.
В целом, доля Азербайджана во внешней торговле Великобритании составила 0,1%.
Р.Керимов
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