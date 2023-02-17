Brent упала до минимума за полторы недели

Цены на нефть усилили падение в пятницу на фоне укрепления доллара и общей настороженности инвесторов по отношению к рисковым активам.
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:36 подешевели на $2,18 (2,56%) - до $82,96 за баррель. Цена североморской нефти опустилась ниже $83 за баррель впервые с 7 февраля.
Котировки мартовских фьючерсов на сорт WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $2,12 (2,7%) - до $76,37 за баррель.
Рисковые активы, включая акции и сырье, дешевеют в пятницу на опасениях, что поток сильных данных по американской экономике спровоцирует Федрезерв на новые повышения процентной ставки, которые могут оказаться более резкими, чем ожидавшиеся 25 базисных пунктов.
"Рынки обеспокоены возможным подъемом ставки сразу на 50 б.п. на следующем заседании ФРС, что оказывает поддержку доллару и давит на нефть", - написал аналитик сырьевого рынка в UBS Group AG Джованни Стауново.
Индекс, отражающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, подскочил в пятницу на 0,7%.
Также негативным фактором на этой неделе стали данные министерства энергетики США о том, что запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 16,28 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали их рост на 2 млн баррелей.
Данные Минэнерго США в этом году "последовательно дают "медвежьи" сигналы рынку, указывая на слабый потребительский спрос, низкую активность НПЗ и рост запасов нефти", отмечают аналитики Sevens Report Research.
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