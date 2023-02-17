Финские парламентарии 28 февраля проголосуют по вопросу членства страны в НАТО

Парламент Финляндии проголосует по вопросу вступления страны в НАТО 28 февраля, сообщил на пресс-конференции в пятницу председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо, представляя доклад о членстве страны в Североатлантическом альянсе.
"Доклад будет обсуждаться всем парламентом на следующей неделе, а голосование состоится 28 февраля. Другими словами, намерение состоит в том, чтобы национальный законодательный процесс, связанный с членством в НАТО, был завершен в течение этого парламентского срока (парламентские выборы в Финляндии намечены на 2 апреля - ИФ)", - сказал глава комитета.
По его словам, для Финляндии "членство в НАТО является наиболее значительным решением в области безопасности после принятия решения о членстве в Европейском союзе".
Как отмечается в представленном докладе, расходы на членство Финляндии в НАТО оцениваются примерно в 70-100 млн евро в год.
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