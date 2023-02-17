Азербайджан и Италия обсуждают создание торгово-промышленной палаты

Руководитель Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев провел встречу с генеральным директором по охране промышленной собственности министерства по делам предприятий и продукции «Made in Italy» Амедео Тети. Как сообщили в AZPROMO, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между субъектами бизнеса двух стран. «Также стороны рассмотрели возможности создания Азербайджано-итальянской торгово-промышленной палаты и проведения азербайджано-итальянского бизнес-форума», - подчеркнули в агентство. Б.Рустамбеков

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