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Бизнес и законодательство 17.02.2023 15:53

Азербайджан и Италия обсуждают создание торгово-промышленной палаты

Руководитель Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев провел встречу с генеральным директором по охране промышленной собственности министерства по делам предприятий и продукции «Made in Italy» Амедео Тети.

Как сообщили в AZPROMO, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между субъектами бизнеса двух стран.

«Также стороны рассмотрели возможности создания Азербайджано-итальянской торгово-промышленной палаты и проведения азербайджано-итальянского бизнес-форума», - подчеркнули в агентство.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZPROMO, ИТАЛИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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