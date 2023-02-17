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Внешняя политика 17.02.2023 17:46

Азербайджан эвакуировал из Турции 565 сограждан - МИД

В Турции в результате землетрясения подтверждена гибель 10 граждан Азербайджана, сообщает МИД Азербайджана.

Ранее сообщалось о 6 погибших гражданах Азербайджана.

"В результате проведенных поисково-спасательных мероприятий установлено, что в результате землетрясения погибли 10 граждан Азербайджана. Один из них похоронен в Турции, а тела девяти человек отправлены в Азербайджан со всеми необходимыми процедурами в сопровождении их родственников в Турции", - отмечает МИД.

Кроме того, в МИД отметили, что власти Азербайджана эвакуировали из Турции 565 сограждан.

В министерстве отметили о продолжении эвакуации из Турции граждан Азербайджана и их близких, для этого в настоящее время принимаются соответствующие меры.

"Рассмотрены тысячи обращений, поступивших на номера горячей линии, подготовлен список граждан Азербайджана, с которыми не удалось связаться, а в целях получения информации о них была проведена соответствующая работа совместно с соответствующими учреждениями Турции. В результате было установлено местонахождение многих граждан Азербайджана и с ними налажена связь. В настоящее время нет информации о 2-х гражданах Азербайджана, их поиск продолжается", - отмечается в сообщении министерства.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИД, ТУРЦИЯ, ЭВАКУАЦИЯ


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