Азербайджан эвакуировал из Турции 565 сограждан - МИД

В Турции в результате землетрясения подтверждена гибель 10 граждан Азербайджана, сообщает МИД Азербайджана.
Ранее сообщалось о 6 погибших гражданах Азербайджана.
"В результате проведенных поисково-спасательных мероприятий установлено, что в результате землетрясения погибли 10 граждан Азербайджана. Один из них похоронен в Турции, а тела девяти человек отправлены в Азербайджан со всеми необходимыми процедурами в сопровождении их родственников в Турции", - отмечает МИД.
Кроме того, в МИД отметили, что власти Азербайджана эвакуировали из Турции 565 сограждан.
В министерстве отметили о продолжении эвакуации из Турции граждан Азербайджана и их близких, для этого в настоящее время принимаются соответствующие меры.
"Рассмотрены тысячи обращений, поступивших на номера горячей линии, подготовлен список граждан Азербайджана, с которыми не удалось связаться, а в целях получения информации о них была проведена соответствующая работа совместно с соответствующими учреждениями Турции. В результате было установлено местонахождение многих граждан Азербайджана и с ними налажена связь. В настоящее время нет информации о 2-х гражданах Азербайджана, их поиск продолжается", - отмечается в сообщении министерства.
Х.Насирзаде
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