Финляндия не отзовет заявку в НАТО, если Турция не ратифицирует членство Швеции

Финляндия не хочет и не намерена отзывать заявку на членство в НАТО, если Турция не ратифицирует членство Швеции, заявил президент страны Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы не хотим отзывать нашу заявку и не можем этого сделать", - сказал Ниинистё в ответ на вопрос журналистов, что будет делать Финляндия, если Турция ратифицирует только ее заявку на членство, сообщает портал телерадиовещания Yle.
При этом он отметил, что "цель Финляндии состоит в том, чтобы вступить в НАТО вместе со Швецией как можно скорее". "В конце концов, прошло уже много времени", - сказал он.
Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.
На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.
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