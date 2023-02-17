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Дальнее зарубежье 17.02.2023 18:19

Финляндия не отзовет заявку в НАТО, если Турция не ратифицирует членство Швеции

Финляндия не хочет и не намерена отзывать заявку на членство в НАТО, если Турция не ратифицирует членство Швеции, заявил президент страны Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы не хотим отзывать нашу заявку и не можем этого сделать", - сказал Ниинистё в ответ на вопрос журналистов, что будет делать Финляндия, если Турция ратифицирует только ее заявку на членство, сообщает портал телерадиовещания Yle.

При этом он отметил, что "цель Финляндии состоит в том, чтобы вступить в НАТО вместе со Швецией как можно скорее". "В конце концов, прошло уже много времени", - сказал он.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, САУЛИ НИИНИСТЁ


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