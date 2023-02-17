Алиев и Мишель провели встречу в Мюнхене

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель провели в пятницу встречу в Мюнхене (Германия), говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства. Как сообщалось ранее, Алиев прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в Мюнхене с 17 по 19 февраля 2023 года. Р.Керимов

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