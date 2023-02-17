Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.02 $/bbl +/- WTI 78.49 -0.10 Brent 85.14 -0.24

Внешняя политика 17.02.2023 19:22

Алиев и Мишель провели встречу в Мюнхене

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель провели в пятницу встречу в Мюнхене (Германия), говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

Как сообщалось ранее, Алиев прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в Мюнхене с 17 по 19 февраля 2023 года.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ГЕРМАНИЯ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ, ШАРЛЬ МИШЕЛЬ


Похожие новости


Байрамов и Йоханнессон обсудили сотрудничество Баку и Брюсселя и ситуацию на Южном Кавказе Будапешт приветствует планы Азербайджана удвоить поставки газа в ЕС к 2027 году – глава МИД Венгрии Страны ЕС в январе-сентябре 2022г потратили около 10 млрд евро на закупку газа в Азербайджане Проект прокладки электрокабеля по дну Черного моря сблизит ЕС и страны Южного Кавказа - фон дер Ляйен Байрамов отправился в Бельгию для участия во встрече глав МИД стран ЕС и Восточного партнерства Турция может помочь Азербайджану и Армении нормализовать отношения - Клаар Байрамов и Клаар обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана Азербайджан и Армения должны продолжать переговорный процесс ради безопасности всего региона - ЕС ЕС призывает Баку и Ереван принять шаги для прогресса в вопросе делимитации границ Клаар заявил о продолжении участия Брюсселя в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az