Украина в январе снизила импорт нефтепродуктов на 1%

Украина в январе 2023 года импортировала 806,509 тыс. тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710: бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и прочее), что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (815,2 тыс. тонн).
По данным Государственной таможенной службы, нефтепродукты импортированы на сумму $937,88 млн, что на 55,5% больше, чем годом ранее ($603,016 млн).
Из Индии поставлено топливо на $129,24 млн (доля - 13,78%), Литвы - на $121,754 млн (12,98%), Польши - на $99,076 млн (10,56%).
Украина в минувшем месяце экспортировала 1,591 тыс. тонн нефтепродуктов (снижение в 10 раз) на общую сумму $3,131 млн (снижение в 5 раз). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Ливии топлива составила $435 тыс., Венгрии - $318 тыс., США - $267 тыс.
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