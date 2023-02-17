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Цена на нефть

16.02 $/bbl +/- WTI 78.49 -0.10 Brent 85.14 -0.24

ТЭК 17.02.2023 23:01

Украина в январе снизила импорт нефтепродуктов на 1%

Украина в январе 2023 года импортировала 806,509 тыс. тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710: бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и прочее), что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (815,2 тыс. тонн).

По данным Государственной таможенной службы, нефтепродукты импортированы на сумму $937,88 млн, что на 55,5% больше, чем годом ранее ($603,016 млн).

Из Индии поставлено топливо на $129,24 млн (доля - 13,78%), Литвы - на $121,754 млн (12,98%), Польши - на $99,076 млн (10,56%).

Украина в минувшем месяце экспортировала 1,591 тыс. тонн нефтепродуктов (снижение в 10 раз) на общую сумму $3,131 млн (снижение в 5 раз). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Ливии топлива составила $435 тыс., Венгрии - $318 тыс., США - $267 тыс.

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Тэги: УКРАИНА, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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