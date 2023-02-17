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Дальнее зарубежье 17.02.2023 20:36

Макрон считает, что время для диалога по Украине еще не настало

Подходящий момент для начала диалога по украинскому урегулированию еще не наступил, заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Время для диалога еще не настало", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Макрон пояснил, что на данный момент считает важным сконцентрироваться на интенсификации военной помощи Украине. По мнению президента Франции, в этом плане "нас ждут важные недели и месяцы". При этом он призвал Запад быть готовым и на случай, если такая поддержка потребуется Киеву в течение более продолжительного времени.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ЭММАНЮЭЛЬ МАКРОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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