Макрон считает, что время для диалога по Украине еще не настало

Подходящий момент для начала диалога по украинскому урегулированию еще не наступил, заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Время для диалога еще не настало", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.
Макрон пояснил, что на данный момент считает важным сконцентрироваться на интенсификации военной помощи Украине. По мнению президента Франции, в этом плане "нас ждут важные недели и месяцы". При этом он призвал Запад быть готовым и на случай, если такая поддержка потребуется Киеву в течение более продолжительного времени.
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