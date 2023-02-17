Число жертв схода лавин в Таджикистане увеличилось до 18

В результате схода лавин на территории Таджикистана по состоянию на вечер 17 февраля погибли 18 человек, сообщила начальник пресс-центра КЧС республики Умеда Юсуфи.

"К вечеру 17 февраля из-под снежного завала в Хороге, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) было извлечено тело девушки. В настоящее время ведутся поиски еще одной девушки. Они были студентками из Ишкашимского района, которые учились в Хороге", - сообщила Юсуфи.

По состоянию на вечер 17 февраля число погибших в результате стихии по стране составило 18 человек, утром в пятницу сообщалось о 17 погибших.

"В Хороге в результате схода лавин погибли 15 человек, еще двое оказались погребенными под снегом в Ванджском районе ГБАО, один человек погиб на территории Варзобского района", - сообщила начальник пресс-центра КЧС РТ.

По поручению президента страны Эмомали Рахмона создана Государственная комиссия по ликвидации последствий стихийных бедствий из числа ответственных лиц правительства республики и первых руководителей ряда министерств и комитетов.

Перед членами Государственной комиссии президентом поставлена задача в кратчайшие сроки ликвидировать последствия стихийных бедствий и оказать пострадавшим семьям материальную помощь от правительства республики Таджикистан, доставить им продукты питания, тёплую одежду и другие необходимые предметы домашнего обихода.