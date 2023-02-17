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Финансы 17.02.2023 20:27

ЕБРР выделит ASCO кредит в $60 млн на расширение флота

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) кредит в размере $60 млн.

Согласно информации на сайте банка, Совет директоров ЕБРР рассмотрит вопрос предоставления данного кредита 26 апреля.

«Кредитные средства будут направлены на приобретение ASCO судов в рамках его стратегии международной экспансии. Этот проект поможет пароходству расширить операции в международных водах за пределами Каспийского моря, улучшить региональную связь и торговые отношения», - подчеркивается в информации.

Ранее глава ASCO Рауф Велиев заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» о том, что ЕБРР готов предоставить пароходству кредитные средства в размере $100 млн и более на будущие проекты ASCO.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. ЕБРР до сих пор выделил около 3,6 млрд евро на финансирование 187 проектов в Азербайджане. Текущий портфель банка в Азербайджане на начало 2023 года по 35 проектам составляет 843 млн евро: 86% приходится на инфраструктуру, 10% - промышленность и АПК, 4% - финансовый сектор.

Как сообщалось ранее, ЕБРР в 2023 году планирует предоставить на проекты в Азербайджане кредитные ресурсы в размере до $300 млн.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ASCO, ЕБРР, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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