Алиев и Мишель обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель провели в пятницу встречу в Мюнхене (Германия), говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.
«На встрече обсуждались нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, переговоры по мирному договору и Брюссельский мирный процесс», - отмечается в информации.
Алиев подчеркнул, что Азербайджан поддерживает Брюссельский мирный процесс.
Мишель со своей стороны заявил, что Европейский союз (ЕС) продолжит усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, проведению переговоров по мирному договору и обеспечению стабильности и безопасности на Южном Кавказе.
«В ходе беседы стороны также обменялись мнениями о деятельности миссии Европейского союза в Армении», - отмечается в информации на сайте азербайджанского лидера.
Р.Керимов
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