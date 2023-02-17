Алиев и Мишель обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель провели в пятницу встречу в Мюнхене (Германия), говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

«На встрече обсуждались нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, переговоры по мирному договору и Брюссельский мирный процесс», - отмечается в информации.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан поддерживает Брюссельский мирный процесс.

Мишель со своей стороны заявил, что Европейский союз (ЕС) продолжит усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, проведению переговоров по мирному договору и обеспечению стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

«В ходе беседы стороны также обменялись мнениями о деятельности миссии Европейского союза в Армении», - отмечается в информации на сайте азербайджанского лидера.

Р.Керимов