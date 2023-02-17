В Баку опровергли информацию о запрете на въезд в ОАЭ граждан Азербайджана

Информация о запрете на въезд в ОАЭ граждан Азербайджана не соответствует действительности, заявил спикер министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде. Ранее о введении такого запрета писали СМИ.

Гаджизаде отметил, что для внесения ясности в этом вопрос азербайджанское внешнеполитическое ведомство направило запрос в посольство и генеральное консульство Азербайджана в ОАЭ, а также в посольство ОАЭ в Азербайджане.

«Согласно полученной информации, сообщения о том, что для граждан Азербайджана в массовом порядке создаются трудности с оформлением въездных виз в ОАЭ, а также введен запрет на въезд граждан Азербайджана в эту страну, не соответствуют действительности. ОАЭ продолжают оформлять визы в соответствии с требованиями законодательства страны», - заявил спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства, слова которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан».

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