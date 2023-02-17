Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении Карабаха - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности венгерских компаний принять участие в восстановлении Карабахского региона Азербайджана.
«Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении Карабахского региона Азербайджана. Это могут проекты в сфере транспортной инфраструктуры, здравоохранения, коммунальных услуг», - заявил Сийярто на венгеро-азербайджанском бизнес-форуме в столице Венгрии Будапеште.
Однако, продолжил министр, это только часть экономического сотрудничества Венгрии и Азербайджана.
«Мы бы хотели, чтобы как можно больше венгерских и азербайджанских экономических субъектов извлекли выгоду из стратегического партнерства между двумя странами, для которого сейчас созданы все условия», - отметил Сийярто.
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