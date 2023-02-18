ТuranBank привлек 5 млн манатов от фондов из Бельгии и Германии

ОАО «TuranBank» привлек кредит в размере 5 млн манатов от инвестиционного фонда Incofin (Бельгия) и Фонда IIV Mikrofinanz (ФРГ).
В информации банка отмечается, что стороны подписали соглашение о кредите.
«Привлеченные средства будут направлены на финансирование малого и среднего бизнеса в Азербайджане. Тем самым расширится доступ предпринимателей к заимствованиям в местной валюте», - подчеркивает TuranBank.
ТuranBank приступил к деятельности в июне 1992 года.
Р.Ахмедов
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