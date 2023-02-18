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Финансы 18.02.2023 12:00

ТuranBank привлек 5 млн манатов от фондов из Бельгии и Германии

ОАО «TuranBank» привлек кредит в размере 5 млн манатов от инвестиционного фонда Incofin (Бельгия) и Фонда IIV Mikrofinanz (ФРГ).

В информации банка отмечается, что стороны подписали соглашение о кредите.

«Привлеченные средства будут направлены на финансирование малого и среднего бизнеса в Азербайджане. Тем самым расширится доступ предпринимателей к заимствованиям в местной валюте», - подчеркивает TuranBank.

ТuranBank приступил к деятельности в июне 1992 года.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАНК, КРЕДИТ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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