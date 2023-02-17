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Регион 17.02.2023 23:25

Гарибашвили обсудил на встрече с Боррелем вопросы безопасности региона Южного Кавказа

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем вопросы безопасности и перспективы получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз, сообщила в пятницу пресс-служба грузинского правительства.

На встрече в рамках Мюнхенской конференции по безопасности были обсуждены вопросы, касающиеся безопасности региона Южного Кавказа, а также шаги по реализации плана Еврокомиссии по получению Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС, говорится в сообщении.

Гарибашвили заверил Борреля, что Грузия в полном объеме выполнила большую часть из 12 приоритетов, определенных Евросоюзом, а некоторые законодательные акты отправлены на заключение в Венецианскую комиссию.

"Встреча была очень позитивной и это дает нам большую надежду и стимул, что уже в этом году Грузия получит статус кандидата на вступление в Евросоюз", - сказал министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили грузинским журналистам после встречи в Мюнхене.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, ВСТРЕЧА


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