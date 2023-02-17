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Финансы 17.02.2023 23:43

Представитель Госнефтефонда Азербайджана не вошел в список кандидатов в набсовет ВТБ

Представитель Госнефтефонда Азербайджана, являющегося миноритарием ВТБ с 2013 года, не вошел в список кандидатов в наблюдательный совет банка, следует из распоряжения правительства со списком кандидатов для избрания в набсовет ВТБ в качестве представителей от РФ и независимых директоров.

ВТБ после попадания под санкции в феврале прошлого года закрыл информацию о составе наблюдательного совета. Информация о кандидатах в совет была размещена публично лишь в материалах для голосования на годовом собрании акционеров, итоги голосования по этому вопросу банк не раскрывал.

Тогда в набсовет в качестве представителей от РФ были номинированы вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко (с осени 2020 года возглавляет набсовет ВТБ), первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев, глава ВТБ Андрей Костин и глава Минцифры Максут Шадаев. В качестве независимых директоров в совет были номинированы член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин, глава Госнефтефонда Азербайджана Исрафил Мамедов, депутат Госдумы Сергей Гаврилов (также является председателем консультационного совета акционеров ВТБ), глава Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов и гендиректор "Ростелекома" Михаил Осеевский, который в свое время был членом правления ВТБ.

Распоряжением правительства от 16 февраля в набсовет были номинированы все вышеперечисленные лица за исключением Исрафила Мамедова. Государственный нефтяной фонд Азербайджана по данным на конец 2021 года являлся крупным миноритарным акционером ВТБ, владея 2,95% акций российского госбанка.

В список кандидатов, согласно документу, вошел также ректор Финансового университета Станислав Прокофьев.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Помимо Госнефтефонда Азербайджана крупными миноритарными акционерами банка на конец 2021 года являлись Qatar Holding LLC (2,35%) и НПФ "Открытие" (3,2%). Актуальные сведения об акционерах ВТБ скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС, Великобритания.

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Тэги: РОССИЯ, ВТБ, НАБСОВЕТ, КАНДИДАТЫ


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