Представитель Госнефтефонда Азербайджана не вошел в список кандидатов в набсовет ВТБ

Представитель Госнефтефонда Азербайджана, являющегося миноритарием ВТБ с 2013 года, не вошел в список кандидатов в наблюдательный совет банка, следует из распоряжения правительства со списком кандидатов для избрания в набсовет ВТБ в качестве представителей от РФ и независимых директоров.
ВТБ после попадания под санкции в феврале прошлого года закрыл информацию о составе наблюдательного совета. Информация о кандидатах в совет была размещена публично лишь в материалах для голосования на годовом собрании акционеров, итоги голосования по этому вопросу банк не раскрывал.
Тогда в набсовет в качестве представителей от РФ были номинированы вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко (с осени 2020 года возглавляет набсовет ВТБ), первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев, глава ВТБ Андрей Костин и глава Минцифры Максут Шадаев. В качестве независимых директоров в совет были номинированы член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин, глава Госнефтефонда Азербайджана Исрафил Мамедов, депутат Госдумы Сергей Гаврилов (также является председателем консультационного совета акционеров ВТБ), глава Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов и гендиректор "Ростелекома" Михаил Осеевский, который в свое время был членом правления ВТБ.
Распоряжением правительства от 16 февраля в набсовет были номинированы все вышеперечисленные лица за исключением Исрафила Мамедова. Государственный нефтяной фонд Азербайджана по данным на конец 2021 года являлся крупным миноритарным акционером ВТБ, владея 2,95% акций российского госбанка.
В список кандидатов, согласно документу, вошел также ректор Финансового университета Станислав Прокофьев.
Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Помимо Госнефтефонда Азербайджана крупными миноритарными акционерами банка на конец 2021 года являлись Qatar Holding LLC (2,35%) и НПФ "Открытие" (3,2%). Актуальные сведения об акционерах ВТБ скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС, Великобритания.
Алиев отмечает успешное развитие ВТС между Азербайджаном и Израилем
Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении Карабаха - Сийярто
В Баку опровергли информацию о запрете на въезд в ОАЭ граждан Азербайджана
В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19
Три человека погибли и семь пострадали в результате крупного ДТП на северо-востоке Азербайджана
Apple отложила презентацию шлема смешанной реальности до июня
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 40 тыс.
Гарибашвили обсудил на встрече с Боррелем вопросы безопасности региона Южного Кавказа
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Первая кредитная карта для фермеров от Yelo Bank
Победителям были вручены призы
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна