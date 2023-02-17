Алиев отмечает успешное развитие ВТС между Азербайджаном и Израилем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу на «полях» Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.
«Алиев поздравил Галанта с назначением на должность министра обороны, с удовлетворением отметил контакты и телефонные разговоры между ним и министром обороны Азербайджана», - отмечается в информации на сайте азербайджанского лидера.
Глава государства подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Израилем носят дружеский и партнерский характер, успешно развиваются в различных областях, в том числе в оборонной и военно-технической сфере (ВТС).
«Алиев выразил уверенность в том, что начало деятельности в скором времени посольства Азербайджана в Израиле внесет еще больший вклад в развитие связей», - подчеркивается в информации.
Галант, в свою очередь, выразил удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Израилем.
«На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.
Р.Ахмедов
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