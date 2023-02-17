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Внешняя политика 17.02.2023 23:47

Алиев отмечает успешное развитие ВТС между Азербайджаном и Израилем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу на «полях» Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

«Алиев поздравил Галанта с назначением на должность министра обороны, с удовлетворением отметил контакты и телефонные разговоры между ним и министром обороны Азербайджана», - отмечается в информации на сайте азербайджанского лидера.

Глава государства подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Израилем носят дружеский и партнерский характер, успешно развиваются в различных областях, в том числе в оборонной и военно-технической сфере (ВТС).

«Алиев выразил уверенность в том, что начало деятельности в скором времени посольства Азербайджана в Израиле внесет еще больший вклад в развитие связей», - подчеркивается в информации.

Галант, в свою очередь, выразил удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Израилем.

«На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИЗРАИЛЬ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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