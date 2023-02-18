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Внешняя политика 18.02.2023 11:38

Блинкен проведет встречу с Алиевым и Пашиняном в Мюнхене

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщается на сайте Госдепа, встреча состоится "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности в 13:35 по местному времени.

Кроме того, согласно информации на сайте Мюнхенской конференции по безопасности, в субботу состоится панельное обсуждение по теме безопасности на Южном Кавказе с участием Алиева, Пашиняна, премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и генсека ОБСЕ Хельги Шмидт.

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Тэги: АРМЕНИЯ, США, АЗЕРБАЙДЖАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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