Минобороны Британии заявило, что Украина получит истребители только после окончания конфликта

Быстрых поставок истребителей на Украину не будет. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью изданию Spiegel.

"Будем честны, пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители", - отметил он.

Уоллес подчеркнул, что современные самолеты, такие как Eurofighter "будут поставлены на Украину только после войны". По его словам, таков "консенсус среди западных партнеров".

В.Алиев