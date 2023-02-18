Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.02 $/bbl +/- WTI 76.34 -2.15 Brent 83.00 -2.14

Дальнее зарубежье 18.02.2023 13:43

Минобороны Британии заявило, что Украина получит истребители только после окончания конфликта

Быстрых поставок истребителей на Украину не будет. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью изданию Spiegel.

"Будем честны, пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители", - отметил он.

Уоллес подчеркнул, что современные самолеты, такие как Eurofighter "будут поставлены на Украину только после войны". По его словам, таков "консенсус среди западных партнеров".

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ПОСТАВКИ, ИСТРЕБИТЕЛИ


Похожие новости


Британский премьер в Мюнхене призовет удвоить помощь Украине Великобритания не будет отправлять истребители в Украину в ближайшее время – Уоллес Британия и Украина продолжают переговоры о поставках Киеву ракет большой дальности Великобритания может поставить Украине только учебные, а не боевые истребители В Лондоне заявили о готовности провести в июне Конференцию по восстановлению Украины Великобритания отправит Украине вертолеты Apache с ракетами Hellfire Лондон планирует поставить танки Украине в ближайшие недели Лондон может отправить Киеву танки Challenger 2 Украина и РФ ведут бои за контроль над трассой Р66 на Кременную – разведка Великобритании Сунак распорядился оценить военную помощь Украине со стороны Великобритании

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az