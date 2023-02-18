Минобороны Британии заявило, что Украина получит истребители только после окончания конфликта

Быстрых поставок истребителей на Украину не будет. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью изданию Spiegel.
"Будем честны, пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители", - отметил он.
Уоллес подчеркнул, что современные самолеты, такие как Eurofighter "будут поставлены на Украину только после войны". По его словам, таков "консенсус среди западных партнеров".
В.Алиев
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