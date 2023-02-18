Канцлер Германии упрекнул союзников за позицию по поставкам танков на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц разочарован позицией союзников по поставкам танков Киеву, пишет газета Financial Times (FT).

На Мюнхенской конференции по безопасности Шольца спросили, не подталкивает ли он теперь другие страны к поставкам тяжелого вооружения Киеву, хотя ранее его критиковали за нерешительность в этом вопросе.

На это Шольц ответил, что теперь должен адресовать этот вопрос другим странам. "Особенно тем, кто так сильно призывал [меня] действовать", - уточнил канцлер.

Как пишет FT, в реакции канцлера заложено растущее разочарование Германии своими партнерами, так как на Шольца несколько месяцев оказывали давление в вопросе поставок танков Leopard.

При этом после того, как Берлин согласился отправить 14 танков Leopard 2 Киеву, не все страны пошли на аналогичный шаг. Шольц указал, что он, а также члены правительства ФРГ будут убеждать союзников выполнить свои обязательства.

В.Алиев