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Регион 18.02.2023 16:28

В турецком Хатае на 13-й день после землетрясения спасли 3 человек

В провинции Хатай на юге Турции на 13-й день после разрушительного землетрясения из-под завалов спасли трех человек.

Разбирая завалы одного из домов в квартале Генерала Шукрю Канатлы по улице Туркменбаши города Антакья, спасатели определили местонахождение четы Самира Мухаммеда и Рагды Аджар, а также их ребенка. Всех троих извлекли из-под завалов на 296-й час после подземных толчков.

Несмотря на все усилия медиков, 12-летний ребёнок скончался.

Стало известно, что в результате землетрясения погибли два ребенка из этой семьи.

Рагду Аджар отправили на вертолёте в больницу города Адана.

В.Алиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, СПАСЕНИЕ


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