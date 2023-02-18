Алиев анонсировал расширение сотрудничества с Leonardo в сфере оборонной промышленности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на "полях" Мюнхенской конференции по безопасности в субботу провел встречу с главным исполнительным директором компании Leonardo Алессандро Профумо.

"На встрече Алиев отметил, что между Азербайджаном и Италией существуют отношения стратегического партнерства", - отмечается в информации на сайте главы азербайджанского государства.

Подчеркнув, что Италия - ближайший партнер Азербайджана на пространстве Европейского Союза, президент сказал, что визит трех министров Италии в Азербайджан в последние месяцы является реальным показателем развития связей между двумя странами. В этом контексте он отметил, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с одной из ведущих итальянских компаний - компанией Leonardo.

"Президент Азербайджана подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества в сфере оборонной промышленности", - подчеркивается в информации.

Алиев, добавил, что итальянские компании вносят вклад в восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Профумо, в свою очередь, отметил, что исходя из отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией, он готов способствовать развитию этого сотрудничества. Он отметил, что с Азербайджаном уже существует сотрудничество в различных сферах, и его страна заинтересована в дальнейшем расширении взаимодействия в области оборонной промышленности.

Профумо подчеркнул, что контакты с Азербайджаном будут продолжаться и впредь.

В.Алиев