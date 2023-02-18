Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.02 $/bbl +/- WTI 76.34 -2.15 Brent 83.00 -2.14

Внешняя политика 18.02.2023 15:36

Алиев анонсировал расширение сотрудничества с Leonardo в сфере оборонной промышленности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на "полях" Мюнхенской конференции по безопасности в субботу провел встречу с главным исполнительным директором компании Leonardo Алессандро Профумо.

"На встрече Алиев отметил, что между Азербайджаном и Италией существуют отношения стратегического партнерства", - отмечается в информации на сайте главы азербайджанского государства.

Подчеркнув, что Италия - ближайший партнер Азербайджана на пространстве Европейского Союза, президент сказал, что визит трех министров Италии в Азербайджан в последние месяцы является реальным показателем развития связей между двумя странами. В этом контексте он отметил, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с одной из ведущих итальянских компаний - компанией Leonardo.

"Президент Азербайджана подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества в сфере оборонной промышленности", - подчеркивается в информации.

Алиев, добавил, что итальянские компании вносят вклад в восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Профумо, в свою очередь, отметил, что исходя из отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией, он готов способствовать развитию этого сотрудничества. Он отметил, что с Азербайджаном уже существует сотрудничество в различных сферах, и его страна заинтересована в дальнейшем расширении взаимодействия в области оборонной промышленности.

Профумо подчеркнул, что контакты с Азербайджаном будут продолжаться и впредь.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, LEONARDO, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Баку предложил установить в двустороннем порядке КПП на армяно-азербайджанской границе - Алиев Алиев предложил Европейскому инвестиционному банку более тесное сотрудничество Алиев пригласил Барзани посетить с визитом Азербайджан Власти Азербайджана рассматривают возможность строительства в Нахчыване СЭС мощностью не менее 500 МВт Президент Румынии прибыл с визитом в Азербайджан Президент Румынии посетит Азербайджан Президент Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию Президент Ирана поручил провести тщательное расследование нападения на посольство Азербайджана Алиев заявил Блинкену, что Лачинская дорога не блокирована Алиев утвердил Госпрограмму по приведению нацсистемы стандартизации в соответствие с международными требованиями до 2026г

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az