Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.02 $/bbl +/- WTI 76.34 -2.15 Brent 83.00 -2.14

Макроэкономика 18.02.2023 16:41

Обсуждены вопросы проведения заседания азербайджано-татарстанской совместной межправкомиссии

Делегация под руководством первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева находится с визитом в России. В рамках визита состоялся ряд встреч, проведены обсуждения.

Как сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве, на встрече с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем были обсуждены нынешнее состояние и перспективы расширения азербайджано-российских торгово-экономических связей.

В ходе встречи азербайджанской делегации с заместителем министра промышленности и торговли России Алексеем Груздевым состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области судостроения и металлургии.

В рамках визита в Россию азербайджанская делегация также посетила Казань. Делегацию принял глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов.

На встрече было подчеркнуто взаимовыгодное сотрудничество Азербайджана с отдельными регионами Российской Федерации, отмечено наличие широких возможностей для развития связей с Татарстаном в сферах промышленности, инноваций, поддержки малого и среднего бизнеса и др., обсуждены перспективные направления для укрепления экономического сотрудничества.

В ходе рабочей встречи делегации с представителями Министерства промышленности и торговли Татарстана состоялся обмен мнениями по вопросам проведения очередного заседания Совместной межправительственной комиссии, расширения связей в сфере промышленных зон и т.д.

В рамках визита в Республику Татарстан азербайджанская делегация ознакомилась с передовыми инновационными технологиями Иннополиса - первого в России города для IT-специалистов, основанного в 2012 году, его инфраструктурой, созданной на базе концепции "Умный город", а также производственным процессом в промышленном парке "Алабуга", созданными здесь для резидентов условиями и инвестиционной средой.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ЗЕСЕДАНИЕ, КОМИССИЯ


Похожие новости


Мирзоян «созрел» для встречи с Байрамовым и Лавровым Дагестан сообщил о модернизации автомобильных пунктов пропуска на границе с Азербайджаном Москва готова организовать новую встречу глав МИД Азербайджана и Армении - Лавров Россия продолжает кропотливую работу с Азербайджаном - Песков В Баку заявили о готовности к проведению отложенной встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России МИД РФ о нормализации отношений между Баку и Ереваном: Армении надо перестать заниматься схоластикой РФ продолжит контакты с Баку и Ереваном по Лачинской дороге - Кремль Путин сообщил о трехсторонней встрече с Алиевым и Пашиняном В Кремле заявили, что встреча Путина, Алиева и Пашиняна на саммите СНГ не планируется Алиев обновил состав МПК с Татарстаном и Дагестаном

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az