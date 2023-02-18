Обсуждены вопросы проведения заседания азербайджано-татарстанской совместной межправкомиссии

Делегация под руководством первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева находится с визитом в России. В рамках визита состоялся ряд встреч, проведены обсуждения.

Как сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве, на встрече с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем были обсуждены нынешнее состояние и перспективы расширения азербайджано-российских торгово-экономических связей.

В ходе встречи азербайджанской делегации с заместителем министра промышленности и торговли России Алексеем Груздевым состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области судостроения и металлургии.

В рамках визита в Россию азербайджанская делегация также посетила Казань. Делегацию принял глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов.

На встрече было подчеркнуто взаимовыгодное сотрудничество Азербайджана с отдельными регионами Российской Федерации, отмечено наличие широких возможностей для развития связей с Татарстаном в сферах промышленности, инноваций, поддержки малого и среднего бизнеса и др., обсуждены перспективные направления для укрепления экономического сотрудничества.

В ходе рабочей встречи делегации с представителями Министерства промышленности и торговли Татарстана состоялся обмен мнениями по вопросам проведения очередного заседания Совместной межправительственной комиссии, расширения связей в сфере промышленных зон и т.д.

В рамках визита в Республику Татарстан азербайджанская делегация ознакомилась с передовыми инновационными технологиями Иннополиса - первого в России города для IT-специалистов, основанного в 2012 году, его инфраструктурой, созданной на базе концепции "Умный город", а также производственным процессом в промышленном парке "Алабуга", созданными здесь для резидентов условиями и инвестиционной средой.

В.Алиев