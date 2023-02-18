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Внешняя политика 18.02.2023 17:10

Алиев предложил Европейскому инвестиционному банку более тесное сотрудничество

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на "полях" Мюнхенской конференции по безопасности в субботу провел встречу с президентом Европейского инвестиционного банка (EIB) Вернером Хойером.

"Выразив удовлетворение сотрудничеством между Европейским инвестиционным банком и Азербайджаном, глава государства сказал, что у Азербайджана очень тесные связи с Европейским Союзом", - отмечается в информации на сайте главы азербайджанского государства.

Президент поблагодарил за активное участие Европейского инвестиционного банка в качестве финансового партнера в процессе реализации проекта "Южный газовый коридор".

"Проинформировав о стоящей на повестке дня Азербайджана концепции цифровой трансформации, развития и экспорта возобновляемых источников энергии, расширения транспортных связей, глава государства сказал, что Европейский инвестиционный банк может стать близким партнером страны по всем трем областям", - подчеркивается в сообщении.

Президент отметил роль, которую в настоящее время играет Азербайджан в энергоснабжении Европейского Союза, подписание Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в ходе визита Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан.

Подчеркнув, что Азербайджан увеличивает экспорт газа на европейский энергетический рынок, Алиев также подчеркнул, что страна обладает большим потенциалом возобновляемой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря и на суше. Отметив в этой связи важность Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией, глава государства сказал, что в настоящее время с международными компаниями-партнерами подписаны различные документы, связанные с производством до 25 гигаватт возобновляемой энергии, в этом направлении ведется работа.

"Информируя о планах по дальнейшему увеличению транспортно-логистического потенциала Азербайджана как страны, расположенной на Среднем коридоре, и созданию зоны свободной торговли, Алиев подчеркнул, что имеются большие возможности для сотрудничества и в этой сфере. Он также добавил, что в стране создана привлекательная инвестиционная среда", - говорится в информации.

Отметив, что упомянутая Президентом Алиевым стратегическая линия полностью соответствует финансовой стратегии Европейского инвестиционного банка, а также целям, предусмотренным в принятой Европейским Союзом стратегии "Глобальные ворота", Хойер заявил, что готов сотрудничать с Азербайджаном в этих сферах. Он отметил, что Европейский инвестиционный банк, в частности, активно поддерживает концепцию "Зеленая энергия".

На встрече достигнута договоренность о продолжении контактов на уровне делегаций и определении для финансирования совместных проектов, представляющих взаимный интерес.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, EIB, СОТРУДНИЧЕСТВО


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