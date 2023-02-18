В Азербайджане спад суточной заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 18 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 338, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 28 случаев.

За 24 часа, как и накануне, от COVID-19 умер 1 человек.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 103 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 104 человек (+14 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 131 человек.

За сутки медики провели 1272 тестов на коронавирус против 932 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 513 тыс. 104 теста на COVID-19.

В.Алиев