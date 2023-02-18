Харрис заявила, что США будут помогать Киеву столько, сколько потребуется 

США продолжат оказывать поддержку Украине столько, сколько понадобится, заявила в субботу американский вице-президент Камала Харрис.

"США продолжат решительно поддерживать Украину. И мы будем помогать ей столько, сколько потребуется", - заявила Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она подчеркнула, что и республиканцы, и демократы Конгресса США продолжат поддерживать Киев.

"Мы также знаем, что Украина продолжит получать поддержку от объединенного трансатлантического сообщества", - сказала вице-президент США.