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Дальнее зарубежье 18.02.2023 19:07

Харрис заявила, что США будут помогать Киеву столько, сколько потребуется 

США продолжат оказывать поддержку Украине столько, сколько понадобится, заявила в субботу американский вице-президент Камала Харрис.

"США продолжат решительно поддерживать Украину. И мы будем помогать ей столько, сколько потребуется", - заявила Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она подчеркнула, что и республиканцы, и демократы Конгресса США продолжат поддерживать Киев.

"Мы также знаем, что Украина продолжит получать поддержку от объединенного трансатлантического сообщества", - сказала вице-президент США.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ХАРРИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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