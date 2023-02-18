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Дальнее зарубежье 18.02.2023 20:02

США обвинили РФ в преступлении против человечности в Украине

Администрация президента США Джо Байдена и Госдепартамент обвинили Россию в совершении "преступлений против человечности" во время вторжения в Украину.

"Соединенные Штаты официально установили, что Россия совершила преступления против человечности", - заявила вице-президент США Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля, сообщает Deutsche Welle. "И я говорю всем тем, кто совершил эти преступления, и их начальникам, которые замешаны в этих преступлениях, вы будете привлечены к ответственности", - добавила она.

Харрис обвинила российские войска в "широкомасштабных и систематических" атаках на мирное население в Украине, убийствах, пытках, изнасилованиях и депортациях. "Их действия - это нападение на наши общие ценности и нашу общую человечность", - подчеркнула она.

С заявлением о военных преступлениях в Украине выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен. "На основе тщательного анализа закона и имеющихся фактов я установил, что военнослужащие российских войск и другие российские должностные лица совершили преступления против человечности в Украине", - отметил глава Госдепартамента. "Эти преступления не могут оставаться безнаказанными. Все виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавил он.

США впервые официально назвали действия России в Украине преступлениями против человечности. В марте 2022 года Госдеп заявил, что американские власти собрали доказательства для обвинения российских военнослужащих в совершении военных преступлений. "Преступления против человечности" выходят за эти рамки, пишет издание Politico, подчеркивая, что это обвинение отличается от понятия "геноцида".

В.Алиев

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Тэги: США, РОССИЯ, ОБВИНЕНИЯ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ


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