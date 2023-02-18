Баку предложил установить в двустороннем порядке КПП на армяно-азербайджанской границе - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку предложил установить контрольно-пропускные пункты (КПП) на армяно-азербайджанской границе в двустороннем порядке.
"Я сказал (в субботу на встрече с главой Госдепа США и премьер-министром Армении - ИФ), что было бы лучше, если бы Армения и Азербайджан установили контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе в двустороннем порядке - на обоих концах Зангезурского коридора и на границе между Лачинским районом и Арменией. Мы сделали такое предложение, мы сделали это сегодня официально. Ранее это предложение передавалось по неофициальным каналам. Армения не озвучила никакой позиции", - сказал Алиев журналистам в субботу.
Алиев отметил, что, по его мнению, как США, так и ЕС, считают логичным данное предложение Азербайджана. "Это важный фактор в вопросе нормализации отношений между двумя странами. Раз мы говорим о делимитации границ, то без наличия КПП, это невозможно", - подчеркнул президент.
По его словам, на трехсторонней встрече обсуждалась ситуация вокруг Лачинской дороги. "Конечно, обсуждалась и ситуация на дороге Лачин-Ханкенди. Я еще раз заявил о позиции Азербайджана, что ни о какой блокаде не может быть и речи. Более 2500 грузовиков и автомобилей Красного Креста проехали с 12 декабря (2022 года по Лачинской дороге - ИФ), а если была блокада, то как бы они проехали? То есть, это голословное обвинение в адрес Азербайджана, мы его отвергаем, и можно сказать, что на всех проведенных встречах к этой позиции относятся с пониманием", - отметил президент.
Алиев подчеркнул, что Европейский Союз также понимает позицию Азербайджана: "Мы справедливо требуем прекращения незаконной эксплуатации наших месторождений, и пока этого не будет достигнуто, я уверен, что наши общественные активисты не откажутся от своей почетной миссии. Сегодня пытался донести это".
Алиев добавил, что Баку выступает за проведение в Тбилиси трехсторонней встречи лидеров стран Южного Кавказа: "(...) Этот вопрос обсуждался во время моего визита в Грузию. Армянская сторона несколько колеблется по этому поводу".
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