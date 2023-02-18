Азербайджан получил некоторые преимущества из новой геополитической ситуации - Алиев

Общая геополитическая ситуация в мире после начала российско-украинской войны полностью изменилась, но это не оказало прямого влияния на Азербайджан, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Я бы сказал, что прямого воздействия ситуации на нас не было. Общая геополитическая ситуация полностью изменилась. Вероятно, мы уже не вернемся во времена до российско-украинской войны", - сказал Алиев в субботу на панельном заседании по вопросам безопасности на Южном Кавказе в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
При этом он отметил, что новая геополитическая ситуация создала для Азербайджана некоторые преимущества в отношении проектов коммуникаций. "Азербайджан в течение многих лет инвестировал в создание современного транспорта, логистики и инфраструктуры. И теперь перенаправление грузоперевозок из Центральной Азии через Азербайджан в Европу создает дополнительные возможности", - отметил глава государства.
В.Алиев
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