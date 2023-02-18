Алиев надеется на завершение, как можно скорее, работы над мирным договором с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на завершение работы, как можно скорее, над мирным договором с Арменией.

«Мы сейчас работаем над мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном. Будем надеяться, что сможем завершить эту работу как можно скорее. И я думаю, это может стать хорошим примером того, как страны, у которых были серьезные исторические разногласия, могут собраться вместе и перевернуть страницу вражды», - сказал Алиев в субботу, выступая на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент добавил, что «Азербайджану и Армении необходимо продемонстрировать, что переход от длительного состояния взаимной ненависти и враждебности должен быть завершен».

Президент подчеркнул, что у всех сторон, вовлеченных в процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, есть общее понимание того, что необходим двухвекторный подход к ситуации в регионе. «Насколько нам стало ясно во время общения с нашими американскими партнерами и партнерами из Евросоюза, а также насколько я понял из сегодняшней трехсторонней встречи с премьер-министром Пашиняном, организованной госсекретарем Блинкеном, у нас есть общее понимание того, что необходим двухвекторный подход к ситуации в регионе. Во-первых, это вектор мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Во-вторых, это связь Азербайджана с армянским населением Карабаха», - сказал глава государства.

Он также добавил, что в Азербайджане не существует такой административной единицы, как Нагорный Карабах. «Поэтому, конечно, я хотел бы попросить наших партнеров проявлять уважение к суверенитету и Конституции Азербайджана. Существует Карабахский регион Азербайджана, где есть армянское население», - сказал Алиев.

Р.Ахмедов