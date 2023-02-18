США пристально следят за тем, чтобы КНР не передавала РФ военную помощь - Блинкен

Вашингтон внимательно следит за тем, чтобы Китай не предоставлял военную помощь России, заявил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен.
"По состоянию на сегодняшний день, мы не можем сказать, что Китай систематически поставляет военную помощь России или обходит санкции. Это то, за чем мы очень пристально следим", - заявил Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам госсекретаря, американский президент Джо Байден еще в прошлом году дал понять председателю КНР Си Цзиньпину, что США посчитают "серьезной проблемой" любой случай военной помощи Москве или содействия обходу западных санкций.
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