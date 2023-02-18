Пашинян заявил, что у Армении есть «обеспокоенность» по ряду вопросов, связанных с ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об "определенной обеспокоенности" в связи с ОДКБ.

"Знаете, у нас есть определенная обеспокоенность в связи с ОДКБ, и эта обеспокоенность была публичной. Мы поднимали эти вопросы перед нашими партнерами. И обеспокоенность все еще существует. Работаем над поиском решений этим вопросам, обеспокоенностям", - сказал Пашинян на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.

Так он прокомментировал вопрос, собирается ли Армения выходить из ОДКБ, так как Ереван неоднократно заявлял о неэффективности Организации.