Пашинян заявил, что у Армении есть «обеспокоенность» по ряду вопросов, связанных с ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об "определенной обеспокоенности" в связи с ОДКБ.
"Знаете, у нас есть определенная обеспокоенность в связи с ОДКБ, и эта обеспокоенность была публичной. Мы поднимали эти вопросы перед нашими партнерами. И обеспокоенность все еще существует. Работаем над поиском решений этим вопросам, обеспокоенностям", - сказал Пашинян на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.
Так он прокомментировал вопрос, собирается ли Армения выходить из ОДКБ, так как Ереван неоднократно заявлял о неэффективности Организации.
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