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Регион 18.02.2023 23:45

Пашинян заявил, что у Армении есть «обеспокоенность» по ряду вопросов, связанных с ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об "определенной обеспокоенности" в связи с ОДКБ.

"Знаете, у нас есть определенная обеспокоенность в связи с ОДКБ, и эта обеспокоенность была публичной. Мы поднимали эти вопросы перед нашими партнерами. И обеспокоенность все еще существует. Работаем над поиском решений этим вопросам, обеспокоенностям", - сказал Пашинян на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.

Так он прокомментировал вопрос, собирается ли Армения выходить из ОДКБ, так как Ереван неоднократно заявлял о неэффективности Организации.

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Тэги: ПАШИНЯН, ОДКБ, ЧЛЕНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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