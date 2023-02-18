Алиев рассказал об условии, при котором возможна нормализация отношений между Баку и Тегераном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нормализация отношений между Баку и Тегераном возможна лишь после того, как власти Ирана выявят и привлекут к ответственности всех лиц, причастных к террористической атаке на азербайджанское посольство в Иране.

«Вы знаете о теракте против нашего посольства. Это был организованный террористический акт против дипмиссии Азербайджана. Террориста не разоружали в течение 30-40 минут, приезжали и уезжали полицейские машины и сотрудники службы безопасности (Ирана – ИФ), но ему дважды дали войти в здание посольства, убить одного из охранников посольства и ранить двух других», - сказал Алиев в интервью азербайджанским журналистам.

По его словам, мужество одного из охранников, обезоружившего террориста, возможно, спасло жизни десятков азербайджанцев. «Потому что в этом доме жили семьи наших дипломатов, в том числе их дети. Поэтому мы требуем немедленного и прозрачного расследования этого дела. Тот факт, что террорист дал интервью иранским СМИ после террористического акта, свидетельствует, что он является одним из тех, кого подослали некоторые представители иранского истеблишмента. Еще странным было то, что через два дня его признали умственно отсталым. Как они смогли так сразу провести эту экспертизу? Это был шаг, чтобы он мог избежать правосудия», - отметил президент.

Алиев подчеркнул, что правительство Ирана должно провести прозрачное расследование, «мы должны быть проинформированы об этом, а террорист должен быть наказан». «Но самое главное, чтобы те, кто подослал террориста, представители иранского истеблишмента, совершившие этот жестокий акт против Азербайджана, должны были предстать перед правосудием. Только после этого можно будет говорить о какой-либо нормализации отношений (с Ираном – ИФ)», - добавил азербайджанский лидер.

Как сообщалось ранее, 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Террорист, вооруженный автоматом Калашникова, убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения.

Власти Азербайджана после данного инцидента, который был квалифицирован президентом страны Ильхамом Алиевым как теракт, приняли решение эвакуировать всех сотрудников посольства в Тегеране и членов их семей. Эвакуация была проведена 29 января.

В настоящее время посольство Азербайджана в Тегеране не функционирует.

Р.Ахмедов