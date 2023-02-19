Минская группа уже ушла на пенсию и, может быть, существует только на бумаге - Алиев

Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Баку и Ереваном имеется несколько платформ, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«У нас есть несколько платформ для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Одной из них является так называемый Брюссельский формат. И вчера (в пятницу – ИФ) во время встречи с президентом Совета Европейского Союза господином Шарлем Мишелем мы еще раз подтвердили нашу приверженность процессу. Сегодня во время трехсторонней встречи, организованной госсекретарем Блинкеном, мы также обсудили Брюссельский процесс как трехсторонний формат. И я думаю, есть общее понимание того, что это только трехсторонний формат, включающий ЕС, Азербайджан и Армению», - сказал Алиев, выступая на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Президент также заявил, что формата Минской группы ОБСЕ не существует. «Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует. Может быть, существует только на бумаге. У бывших сопредседателей Минской группы, которая не дала никаких результатов за 28 лет работы, все еще есть некоторые рычаги влияния на ситуацию. Поэтому у нас есть платформа, организуемая Соединенными Штатами, Россией и сейчас уже и Европейским Союзом», - подчеркнул глава государства.
Алиев добавил, что Франции в этом формате уже нет из-за односторонней проармянской позиции французского правительства: «И это понятно, когда ты посредник, ты не можешь принимать чью-либо сторону. И вы не можете демонстрировать, что принимаете чью-либо сторону».
Р.Ахмедов
Обсуждены вопросы проведения заседания азербайджано-татарстанской совместной межправкомиссии
ТuranBank привлек 5 млн манатов от фондов из Бельгии и Германии
ГФСЗ привлек ABB к обслуживанию ряда безналичных операций, банк за свои услуги получит 16,2 млн манатов
В Азербайджане спад суточной заболеваемости COVID-19
В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19
Три человека погибли и семь пострадали в результате крупного ДТП на северо-востоке Азербайджана
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Пашинян заявил, что у Армении есть «обеспокоенность» по ряду вопросов, связанных с ОДКБ
США пристально следят за тем, чтобы КНР не передавала РФ военную помощь - Блинкен
США обвинили РФ в преступлении против человечности в Украине
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Первая кредитная карта для фермеров от Yelo Bank
Победителям были вручены призы
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна