Минская группа уже ушла на пенсию и, может быть, существует только на бумаге - Алиев

Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Баку и Ереваном имеется несколько платформ, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«У нас есть несколько платформ для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Одной из них является так называемый Брюссельский формат. И вчера (в пятницу – ИФ) во время встречи с президентом Совета Европейского Союза господином Шарлем Мишелем мы еще раз подтвердили нашу приверженность процессу. Сегодня во время трехсторонней встречи, организованной госсекретарем Блинкеном, мы также обсудили Брюссельский процесс как трехсторонний формат. И я думаю, есть общее понимание того, что это только трехсторонний формат, включающий ЕС, Азербайджан и Армению», - сказал Алиев, выступая на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент также заявил, что формата Минской группы ОБСЕ не существует. «Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует. Может быть, существует только на бумаге. У бывших сопредседателей Минской группы, которая не дала никаких результатов за 28 лет работы, все еще есть некоторые рычаги влияния на ситуацию. Поэтому у нас есть платформа, организуемая Соединенными Штатами, Россией и сейчас уже и Европейским Союзом», - подчеркнул глава государства.

Алиев добавил, что Франции в этом формате уже нет из-за односторонней проармянской позиции французского правительства: «И это понятно, когда ты посредник, ты не можешь принимать чью-либо сторону. И вы не можете демонстрировать, что принимаете чью-либо сторону».

Р.Ахмедов