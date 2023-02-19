Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.02 $/bbl +/- WTI 76.34 -2.15 Brent 83.00 -2.14

Внешняя политика 19.02.2023 00:59

Минская группа уже ушла на пенсию и, может быть, существует только на бумаге - Алиев

Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Баку и Ереваном имеется несколько платформ, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«У нас есть несколько платформ для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Одной из них является так называемый Брюссельский формат. И вчера (в пятницу – ИФ) во время встречи с президентом Совета Европейского Союза господином Шарлем Мишелем мы еще раз подтвердили нашу приверженность процессу. Сегодня во время трехсторонней встречи, организованной госсекретарем Блинкеном, мы также обсудили Брюссельский процесс как трехсторонний формат. И я думаю, есть общее понимание того, что это только трехсторонний формат, включающий ЕС, Азербайджан и Армению», - сказал Алиев, выступая на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент также заявил, что формата Минской группы ОБСЕ не существует. «Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует. Может быть, существует только на бумаге. У бывших сопредседателей Минской группы, которая не дала никаких результатов за 28 лет работы, все еще есть некоторые рычаги влияния на ситуацию. Поэтому у нас есть платформа, организуемая Соединенными Штатами, Россией и сейчас уже и Европейским Союзом», - подчеркнул глава государства.

Алиев добавил, что Франции в этом формате уже нет из-за односторонней проармянской позиции французского правительства: «И это понятно, когда ты посредник, ты не можешь принимать чью-либо сторону. И вы не можете демонстрировать, что принимаете чью-либо сторону».

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Алиев: мы не можем допустить, чтобы карабахский вопрос был включен в мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией Алиев надеется на завершение, как можно скорее, работы над мирным договором с Арменией Алиев: недопустимы положения о Карабахе в мирном договоре между Азербайджаном и Арменией Алиев обсудил с Ховаевым ход переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Алиев: по-прежнему, считаем, что мирный договор должен быть подписан Армения отвергла предложение Азербайджана и Грузии начать трехсторонний формат сотрудничества - Алиев Алиев потребовал от Парижа извинений за действия во время Второй Карабахской войны осенью 2020 года Алиев обвинил Армению в срыве мирных переговоров Делимитация границ нужна больше Армении, чем Азербайджану - Алиев Алиев ждет, что Армения поймет неизбежность заключения мирного договора с Азербайджаном

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az