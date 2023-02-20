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Дальнее зарубежье 20.02.2023 09:35

Южная Корея вводит санкции против КНДР в ответ на запуск ракет

Южная Корея ввела дополнительные санкции против КНДР в ответ на очередной запуск северокорейских ракет.

Как сообщает южнокорейский МИД, правительство вводит санкции в отношении четырех физических лиц и пяти учреждений, причастных к секретным программам по разработке ядерного оружия и ракет, а также помогающих Пхеньяну уклоняться от санкций.

В "черный" список попали бывший советник по экономическим и коммерческим вопросам посольства Северной Кореи в Монголии Ли Сон Ын и Владлен Амченцев, который якобы помогал КНДР незаконно покупать нефть.

Среди организаций, столкнувшихся с санкциями, судоходная компания Songwon Shipping & Management, компании Korea Daizin Trading Corp. и Transatlantic Partners.

10 февраля администрация президента Южной Кореи Юн Сок Еля ввела санкции в отношении Севера из-за кражи криптовалюты и кибератак.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, РАКЕТЫ, САНКЦИИ


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