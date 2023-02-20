Южная Корея вводит санкции против КНДР в ответ на запуск ракет

Южная Корея ввела дополнительные санкции против КНДР в ответ на очередной запуск северокорейских ракет.
Как сообщает южнокорейский МИД, правительство вводит санкции в отношении четырех физических лиц и пяти учреждений, причастных к секретным программам по разработке ядерного оружия и ракет, а также помогающих Пхеньяну уклоняться от санкций.
В "черный" список попали бывший советник по экономическим и коммерческим вопросам посольства Северной Кореи в Монголии Ли Сон Ын и Владлен Амченцев, который якобы помогал КНДР незаконно покупать нефть.
Среди организаций, столкнувшихся с санкциями, судоходная компания Songwon Shipping & Management, компании Korea Daizin Trading Corp. и Transatlantic Partners.
10 февраля администрация президента Южной Кореи Юн Сок Еля ввела санкции в отношении Севера из-за кражи криптовалюты и кибератак.
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