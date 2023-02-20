Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.02 $/bbl +/- WTI 76.34 -2.15 Brent 83.00 -2.14

Дальнее зарубежье 20.02.2023 09:49

Сестра лидера КНДР предупредила об ответе на действия США на Корейском полуострове

Заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чен заявила о соответствующем ответе на действия США и Южной Кореи.

"Частота использования Тихого океана как нашего полигона для стрельбы зависит от США", - говорится в заявлении Ким Е Чен, опубликованном ЦТАК.

По ее словам, Пхеньян наблюдает, что в последнее время на Корейском полуострове активизируется движение американских стратегических ударных средств.

"Мы тщательно изучаем влияние, которое это окажет на безопасность нашего государства. (...) Мы предпримем соответствующее противодействие, если это будет расценено как какая-либо прямая или косвенная угроза", - добавила она.

Заявление Ким Е Чен было опубликовано в тот момент, когда южнокорейские военные и Минобороны Японии заявили об очередном запуске Пхеньяном баллистических ракет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az