Сестра лидера КНДР предупредила об ответе на действия США на Корейском полуострове

Заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чен заявила о соответствующем ответе на действия США и Южной Кореи.
"Частота использования Тихого океана как нашего полигона для стрельбы зависит от США", - говорится в заявлении Ким Е Чен, опубликованном ЦТАК.
По ее словам, Пхеньян наблюдает, что в последнее время на Корейском полуострове активизируется движение американских стратегических ударных средств.
"Мы тщательно изучаем влияние, которое это окажет на безопасность нашего государства. (...) Мы предпримем соответствующее противодействие, если это будет расценено как какая-либо прямая или косвенная угроза", - добавила она.
Заявление Ким Е Чен было опубликовано в тот момент, когда южнокорейские военные и Минобороны Японии заявили об очередном запуске Пхеньяном баллистических ракет.
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