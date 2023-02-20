ЦБ Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,65% шестой месяц подряд

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК.

Китайский ЦБ не меняет ставки уже шесть заседаний подряд. При этом многие экономисты считают, что в ближайшие месяцы ставка может быть понижена для стимулирования роста экономики, пишет Bloomberg.

Решение было ожидаемым, поскольку на прошлой неделе китайский ЦБ принял решение оставить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,75% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку LPR.

НБК последний раз менял ставки LPR в августе. Тогда ставка по годовым кредитам была уменьшена на 5 базисных пунктов, по пятилетним - на 15 б.п.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.