Победители второго конкурса Yüksəliş побывали в Kapital Bank

В рамках менторской программы второго конкурса Yüksəliş Председатель Правления, Главный Исполнительный Директор Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев провел встречу с победителями конкурса Джамалом Нагиевым и Ханбабой Султанлы. На встрече Ровшан Аллахвердиев поздравил Джамала Нагиева и Ханбабу Султанлы с победой и отметил, что им будет оказана необходимая поддержка для повышения их управленческого опыта путем вовлечения в практическую деятельность.

«Несмотря на то, что конкурс проводился во второй раз, он вызывает особый интерес у молодых талантов по всей стране. Именно благодаря Yüksəliş многие получили возможность пройти менторскую программу и работать на руководящих должностях. Как и в первом конкурсе, в этот раз в качестве одного из управляющих руководителей проекта я буду тесно сотрудничать с победителями конкурса на основе индивидуальных планов развития, делиться с ними своим опытом, помогать раскрывать их потенциал. Уверен, что победители смогут воспользоваться этой возможностью и добиться определенных успехов в своей профессиональной жизни», — отметил Председатель Правления, Главный Исполнительный Директор Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев

Победители второго конкурса Yüksəliş, в свою очередь, поблагодарили Ровшана Аллахвердиева за созданную в рамках менторской программы возможность, и искренний прием, а также выразили желание воспользоваться его личным опытом.

Отметим, что конкурс Yüksəliş был учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 июля 2019 года. В конкурсе могут принять участие граждане Азербайджанской Республики в возрасте 21–51 года, имеющие высшее образование, а также, как минимум, двухлетний управленческий опыт. Конкурс состоит из 5 этапов — регистрации, онлайн-отбора, очного этапа, полуфинала и финала. Победителями конкурса получают возможность присоединиться к годовой менторской программе с участием управляющих руководителей (https://yukselish.az/mentors.html), а также выиграть денежную премию в размере 20 тыс. манатов для индивидуального развития. 20 декабря 2022 года Президент Азербайджанской Республики подписал Распоряжение о проведении очередного, 3-го конкурса Yüksəliş.

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