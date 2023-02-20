MIDA отбирает подрядчиков для строительства еще 12 жилых домов в Джабраиле

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана отбирает подрядчиков для строительства еще 12 жилых домов на территории площадью 7,87 га в городе Джабраил (Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана).
Отбор подрядчиков проводится посредством открытого тендера по двум лотам.
Речь идет о строительстве многоквартирных жилых зданий №11,12,13,14,15 и 16 (лот №3) и строительство многоквартирных жилых зданий №17,18,19,20,21 и 22 (лот №4).
Стоимость участия по каждому лоту – 1,2 тыс. манатов.
Телефон для справок: (+99412) 594-54-01, внутренний 239, контактное лицо - Вугар Алиев. E-mail: vugar.aliyev@mida.gov.az.
В тендере могут принять участие компании, за последние три года (2020-2022гг) сдавшие в эксплуатацию на основании Государственной приемной комиссии квартиры в многоквартирных жилых домах общей площадью не менее 15 тыс. кв. м и имеющие финансовый оборот по строительно-монтажным работам не менее 30 млн манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 13 апреля 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 14 апреля 2023 года в 15:00.
Стоимость предмета тендера оценивается более $3 млн.
В декабре 2022 года ООО «MIDA» объявляло тендер на отбор подрядчика строительства многоквартирных жилых зданий №1, 2, 3, 4 и 5, в январе жилых зданий №6, 7, 8, 9 и 10 на территории площадью 7,87 га в Джабраиле.
Б.Рустамбеков
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