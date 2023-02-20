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20.02.2023 10:13

Банк Республика открыл 35-ю точку обслуживания в городе Газах

Банк Республика, один из ведущих банков страны, продолжает расширять сеть обслуживания, чтобы обеспечить доступность банковских услуг и продуктов для своих клиентов.

Так, банк открыл свою 35-ю точку обслуживания в городе Газах. Участвовавшее на мероприятии руководство исполнительной власти района и Банка разрезали символическую красную ленту, знаменующую открытие нового филиала.

Руководства исполнительной власти района и предприниматели отметили, что открытие в Газахе филиала Банка Республика, одного из ведущих банков страны, имеет важное значение для поддержки предпринимательства, а также для создания новых рабочих мест и пожелали успехов коллективу филиала.

В филиале, оснащенном современными банковскими технологиями, созданы все условия для высокого уровня обслуживания клиентов. Новый филиал будет функционировать по адресу город Газах, проспект Гейдара Алиева 76.

В настоящее время Банк Республика имеет 32 филиала и 3 отделения, охватывающих все регионы страны. В соответствии со стратегией расширения филиальной сети, в этом году банк планирует открыть еще несколько новых филиалов и отделений.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же или позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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