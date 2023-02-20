Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.02 $/bbl +/- WTI 76.34 -2.15 Brent 83.00 -2.14

Бизнес и законодательство 20.02.2023 10:31

AzerGold заинтересовано в деятельности в Африке

Председатель правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов провел встречу с новоназначенным послом Ганы в Азербайджане Охенебой Лесли Акуи Акяи Опоку-Варе.

«В ходе встречи Ибрагимов отметил, что AzerGold имеет успешный опыт сотрудничества с международными компаниями, и в стратегические планы общества входит дальнейшее расширение деятельности за пределами Азербайджана. Он подчеркнул, что Африканский континент, богатый минеральными ресурсам, представляет интерес (для AzerGold –ИФ)», - говорится в сообщении AzerGold.

Посол со своей стороны сообщила, что горнодобывающая промышленность является локомотивом экономики Ганы, страна обладает богатыми ресурсами золота, алмазов, железной руды, марганца, хромита, нефти и газа, а также гидроэнергетикой.

«Дипломат выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с Азербайджаном в области эксплуатации золоторудных ресурсов Ганы», - говорится в сообщении.

В ходе встречи отмечалась возможность оценки сторонами перспектив сотрудничества с соответствующими структурами горнодобывающей промышленности, государственными и частными компаниями.

«Также состоялся обмен мнениями по вопросам продвижения легальной добычи полезных ископаемых, охраны окружающей среды, здоровья и безопасности труда, а также по другим темам, представляющим взаимный интерес», - отмечает «AzerGold».

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГАНА, МИНЕРАЛЬНЫЕ/РЕСУРСЫ, ИНТЕРЕС

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az