AzerGold заинтересовано в деятельности в Африке

Председатель правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов провел встречу с новоназначенным послом Ганы в Азербайджане Охенебой Лесли Акуи Акяи Опоку-Варе.
«В ходе встречи Ибрагимов отметил, что AzerGold имеет успешный опыт сотрудничества с международными компаниями, и в стратегические планы общества входит дальнейшее расширение деятельности за пределами Азербайджана. Он подчеркнул, что Африканский континент, богатый минеральными ресурсам, представляет интерес (для AzerGold –ИФ)», - говорится в сообщении AzerGold.
Посол со своей стороны сообщила, что горнодобывающая промышленность является локомотивом экономики Ганы, страна обладает богатыми ресурсами золота, алмазов, железной руды, марганца, хромита, нефти и газа, а также гидроэнергетикой.
«Дипломат выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с Азербайджаном в области эксплуатации золоторудных ресурсов Ганы», - говорится в сообщении.
В ходе встречи отмечалась возможность оценки сторонами перспектив сотрудничества с соответствующими структурами горнодобывающей промышленности, государственными и частными компаниями.
«Также состоялся обмен мнениями по вопросам продвижения легальной добычи полезных ископаемых, охраны окружающей среды, здоровья и безопасности труда, а также по другим темам, представляющим взаимный интерес», - отмечает «AzerGold».
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Н.Аббасова
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