Эксперты MONEYVAL в марте посетят Азербайджан

Визит оценочной миссии группы Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма MONEYVAL в Азербайджан запланирован на 1-15 марта 2023 года, заявил председатель Службы финансового мониторинга Заур Фатизаде.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе, Координационный совет при Кабинете министров Азербайджана провел на минувшей неделе заседание в рамках подготовки к 5-му раунду оценки системы Азербайджана по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который будет проведен со стороны MONEYVAL.
Как сообщалось ранее, V раунд оценки Азербайджана по борьбе с отмыванием денег и противодействия терроризму со стороны MONEYVAL планируется в 2023 году.
Азербайджан в 2020 году создал Координационный совет для подготовки к V раунд оценки деятельности системы борьбы с отмыванием денег и противодействия терроризму со стороны экспертной группы Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма (MONEYVAL). В состав совета входят представители соответствующих государственных органов и общественных объединений. Было предложено создать соответствующие рабочие группы для сотрудничества, а также провести оценку системы PL/TMM.
MONEYVAL на заседании 5 декабря 2018 года заслушала отчет по IV раунду оценки борьбы Азербайджана с финансированием терроризма и легализацией денег и прочего имущества, полученных в результате преступной деятельности. На нем было отмечено, что азербайджанская сторона успешно выполнила все обязательства, возложенные на нее со стороны MONEYVAL. Реформы, проведенные в данной сфере, также получили высокую оценку. Таким образом, деятельность Азербайджана по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег была оценена положительно.
Х.Насирзаде
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